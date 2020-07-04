جامعة حلوان يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنه تم الاستعداد لامتحانات الفرق النهائية للطلاب بجامعة حلوان منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بالتنسيق مع إدارات مختلفة من الجامعة تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، لافتا إلى أنه تم الاستعداد لتدفق الطلاب أثناء دخولهم للامتحانات من البوابات الرئيسية الثلاثة، وحددنا لكل بوابة مجموعة من الكليات للدخول، وهناك بوابات خاصة بالبنات وأخرى للشباب لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلبة وقت الدخول.

وأضاف نجم، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولي المصرية، أنه تم تجهيز أتوبيس للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لنقلهم إلى كلياتهم، مؤكدا أن هناك التزاما كبيرا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية سواء من القائمين على التنظيم أوالطلبة ومن لا يرتدي كمامة منهم نعطيه كمامة مجانية حتى نضمن سلامته، بالإضافة لتواجد الإدراة الطبية الذين يعملون على قياس درجة الحرارة أثناء دخول الطلبة من البوابة.

وتابع، أنه تم العمل على أن تكون مواعيد بدايات الامتحانات للكليات مختلفة، كما حرصنا على وجود التباعد الاجتماعي داخل اللجان بنحو مترين بين الطلاب وتعقيم القاعات قبل وبعد الامتحان، كما أن الحقائب الذي سيتم فيها نقل كراسات الإجابة للكنترول ستترك 48 ساعة داخل الكنترول دون أن يلمسها أحد.