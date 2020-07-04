الأسبوع الأول للتعايش: القطارات والمترو ينقلان 11 مليونا و830 ألف راكب

أ‏علنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، نقل نحو 11 مليونا و830 ألفا و74 راكبا، خلال الأسبوع الأول من تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتعديل ساعات التشغيل، التي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل.

وجرى نقل نحو 2 مليون و980 ألف و74 راكبا عبر قطارات السكك الحديدية على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى، من السبت الموافق 27 يونيو الماضي وحتى الجمعة 3 يوليو الجاري، فيما نقلت قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، نحو 8 ملايين و850 ألف راكب، من السبت 27 يونيو الماضي وحتى الجمعة 3 يوليو الجاري.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم منذ صباح اليوم السبت الموافق 4 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية، تتابع سير العمل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام القطارات، وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

وقال إن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصورة دورية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع بوابات الدخول إلى رصيف المحطات يتم تعقيمها بشكل مستمر، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة تقوم بتشغيل 867 قطارا على الوجهين القبلي والبحري يوميا، منهم 198 قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و669 قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، وتشغيل 142 قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منهم 28 قطارا مكيفا، و34 قطارا سياحيا و80 قطارا مميزا، وتشغيل 56 قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم 32 قطارا مكيفا و24 قطارا مميزا، مؤكدا أنه تم توريد نحو 70 جرارا أمريكيا جديدا للهيئة، إضافة إلى استلام 22 عربة قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالي 1300 عربة.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أنه يتم الدفع يوميا بقطارات إضافية، لمواجهة زحام الركاب، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للركاب، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات إلى دقيقتين، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجميع داخل شركة المترو، يعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.