أستاذ باطنة: استقرار أعداد الإصابات في مصر يؤكد السيطرة على كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن ثبات أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن يعطي مؤشرا مهما جدا، يعني أن معدل انتشار الفيروس وحدته لا زالت كما هي، لافتا إلى أن ثبات الأرقام يوضح "أننا لا زلنا مسيطرين على الأعداد".

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه "بالنسبة لأعداد المتعافين فهي مؤشر جيد لأن هذا يؤكد أن المرضى يتلقون العلاج المناسب، وبالتالي أصبحت أعداد المتعافين كبير ويمكن الاستفادة منهم وخاصة في العلاج بالبلازما الخاصة بهم".

وأشار إلى أن نسب المواطنين الذين أصبحوا يرتدون الكمامة أصبح أكبر من بدايات هذا المرض وهذا يعني أن هناك استجابة للإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية.

وأكمل: "لكن ما زلنا نسجل أعداد إصابات جديدة لذلك من الضروري على جميع المواطنين الالتزام بكل سبل الوقاية، حتى نكون مثل الصين التي أصبحت لا تسجل إلا أعداد بسيطة جدا، وذلك نتيجة التزامهم بالإجراءات مما كان له مردود رائع في تقليل الأعداد ومنع انتشار المرض مرة أخرى".

ولفت إلى أن ثبات أعداد الإصابات والوفيات في مصر يؤكد أنه لا يوجد تحور جوهري حدث للفيروس، "لأن فكرة التحور تعني أن هناك تغيير في معدلات الانتشار إلى جانب شدة الإصابة ورد الفعل المناعي وكذلك مقاومة الفيروس للأدوية التي من الممكن استخدامها وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيله حتى في جميع أنحاء العالم وإذا هناك تحورات فهي بسيطة داخل الفيروس".

ونوه بأن وجود تحورات جوهرية يعني أن العمل على اللقاحات التي يتم حاليا تطويرها في جميع أنحاء العالم، لا بد من تعديله مرة أخرى.