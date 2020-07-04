كوريا الشمالية تعلن مواجهتها لـ"التهديدات الأمريكية": وضعنا استراتيجية

أعلنت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هي، اليوم السبت، أنه لا داعي للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، لأن واشنطن لا تعتبر الحوار مع بلادها إلا أداة لمعالجة أزماتها السياسية.

وقالت المسؤولة الكورية الشمالية في بيان، علقت به على ما يشاع عن إمكانية عقد لقاء قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المخطط إجراؤها في نوفمبر المقبل: "نستغرب جدا من تداول وسائل الإعلام إمكانية عقد لقاء قمة بين الزعيمين الكوري الشمالي والأمريكي دون اعتبار للوضع الحالي في العلاقات بين البلدين" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتساءلت تشوي عن الجدوى من إجراء الحوار والتعامل مع الولايات المتحدة التي تتمسك بسياسة العداء ضد كوريا الشمالية ولا تعطي أي اعتبار للاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها في لقاءات القمة السابقة؟. وقالت: "من الواضح وضوح النهار أن الولايات المتحدة ستجلس معنا دون أن تبدي إرادتها لبدء الحوار على أرضية جديدة".

وصرحت تشوي بأن "الولايات المتحدة تخطئ التقدير إذا اعتقدت أنها قادرة على أن تهزنا بواسطة عرض مفاوضات معنا، لقد وضعنا جدولا استراتيجيا أكثر تفصيلا لمواجهة التهديدات الأمريكية على المدى الطويل".

وعن كوريا الجنوبية، قالت تشوي "هناك من يعبر عن رغبته في التوسط بدون اعتبار لما نفكر فيه كجهة معنية بالمفاوضات"، ملمحة لحكومة سيئول التي سبق أن أعربت عن رغبتها في السعي لعقد جولة ثالثة من لقاء القمة الكوري الشمالي - الأمريكي.