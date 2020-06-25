اليابان: هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم، إن هناك "شبهات" حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وتضاربت الأنباء في شهر أبريل الماضي، بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، وتحدثت وسائل إعلامية عن أنه خضع لعملية جراحية في القلب، فيما نفت مصادر أخرى أن تكون حالة كيم الصحية حرجة.

ولم تعلق بيونج يانج أبدا على أي من هذه الأنباء.

وامتنعت طوكيو عن التعليق في وقت سابق حول صحة كيم، لكنها أعلنت على لسان أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، أنها تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية، كما أنها ناقشت مع الإدارة الأمريكية التقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية.