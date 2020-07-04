غدا.. فتح باب الترشح لمنصب عميد "زراعة طنطا"

أعلنت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الزراعة للأساتذة العاملين بالكلية غدا الأحد، ولمدة أسبوع وفقاً للجدول الزمني للترشيح.

وجرى تخصيص يوم الإثنين 13 يوليو لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الثلاثاء 14 يوليو حتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 16 يوليو، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم السبت 18 يوليو 2020.

جدير بالذكر أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذاً عاملاً بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.