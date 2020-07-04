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محمود مسلم

5 تريليونات دولار إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد الصين الرقمي خلال 2019

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(أ.ش.أ)
11:51 ص | السبت 04 يوليو 2020
5تريليونات دولار إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الصين الرقمي خلال2019

5تريليونات دولار إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الصين الرقمي خلال2019

سجلت القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي في الصين، اليوم، 35.8 تريليون يوان "حوالي 5.07 تريليون دولار خلال عام 2019، بما يمثل 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في أحدث بيانات، أن الاقتصاد الرقمي الصيني نما بنسبة 15.6 % العام الماضي، وأن القيمة المضافة للصناعة الرقمية بلغت 7.1 تريليون يوان (1.005 تريليون دولار) في عام 2019، بزيادة 11.1% مقارنة بعام 2018، في حين تم تسجيل28.8 تريليون يوان (4.07 تريليون دولار) من القيمة المضافة عبر صناعات أخرى من خلال تطبيق التقنيات الرقمية، بما في ذلك الزراعة والتصنيع و قطاعات الخدمات.

وأضافت الأكاديمية الصينية أن الاقتصاد الرقمي لبكين وشنجهاي شكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في المدينتين.