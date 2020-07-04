شفاء 16 حالة مصابة بكورونا وخروجهم من مستشفى الإسماعيلية العام

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خروج 16 حالة من المصابين بفيروس كرونا والمحجوزين بعزل المستشفى العام بعد أن تأكدت سلبية عيناتهم لفيروس كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى العام تم تخصيصه للعزل يوم 11 يونيو الماضي بقوة 55 سرير عناية عادية منهم 6 أسرة عناية مركزة، واستقبل المستشفى منذ تخصيصه للعزل 119 حالة خرج 64 حالة شفاء كامل حتى الآن بنسبة شفاء تعدت الـ60% .

وتم تخصيص مستشفى الحميات والصدر بالإضافة إلى المستشفى العام لعلاج حالات كورونا من بداية يونيو الماضي بخلاف مستشفى أبوخليفة للعزل والتي تتلقى الحالات من جميع المحافظات بقوة 127 سريرا.