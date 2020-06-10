سلبية تحليل كورونا لمدير طوارئ المستشفى العام  بالإسماعيلية

أكدت مصادر طبية بمستشفى العزل بابوخليفة أن نتيجة تحليل الدكتورة سلمى أبوعياد، مدير إدارة الطوارئ بمستشفى الإسماعيلية العام، والتى أصيبت أثناء عملها بالمستشفى بعد إختلاطها بأحد المصابين الذين تم تحويلهم من إلى مستشفى أبوخليفة مستشفى الإسماعيلية العام فى أول يونيو الجارى، وشعرت بأعراض ارتفاع فى درجة الحرارة وتم عمل الكشف المبدئي وإحالتها لمستشفى العزل.

وأشارت المصادر إلى أن المسحة الثانية والتى سوف تجرى خلال الـ 48 ساعة القادمة فى حالة سلبيتها سيتم خروج المدير الإداري لطوارئ المستشفى العام.

كان المستشفى العام قد شهد إصابة رئيس قسم الأوعية الدموية منذ أيام وتم شفائه وخروجه من مستشفى أبو خليفة الأسبوع الماضى.

ويوجد بالمستشفى العام جناح كامل لإستقبال الحالات المصابة بكرونا قبل تحولها إلى مستشفيات العزل، وتعمل المستشفى على مدار اليوم فى جميع التخصصات بما فيها الكشف على مصابى فيروس كورونا.