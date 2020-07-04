متخصص بالشأن التركي: أردوغان يريد السيطرة على نقابة المحامين لتكميم أفواههم

قال محمد ربيع الديهي، المتخصص في العلاقات الدولية والشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات كثيرة للمحاميين الأتراك، ويحاول أن يكمم أفواههم، وخاصة أن الأوضاع في تركيا تزداد سوءا يوما تلو الآخر، لافتا إلى أن ارتفاع المعيشة وغيرها من الأمور التي أدت إلى الانهيارات الاقتصادية وعدم الانضباطات تسببت في تنظيم مسيرات في تركيا، ومن ضمنها هذه المسيرة للمحاميين التي يندد فيها المحاميين بسياسات أردوغان تجاههم وسوء معاملته لهم.

وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحاميين وجدوا قمعا قويا من النظام التركي وأن أردوغان لا يسعى فقط للسيطرة على نقابتهم ولكن يسعى للسيطرة على كل النقابات الموجودة في تركيا وحتى الموظفين والعمال ليكونوا خاضعين لسياساته.

وتابع، أن أردوغان يرى أنه في حالة سيطرته على هذه النقابة فلن يجد من يدافع عن الأشخاص الذين يوجه لهم النظام التركي تهما ملفقة وظالمة ولهذا يقوم بمنعهم من الدفاع عن الأشخاص الأبرياء في العديد من القضايا ويعمل على محاولة تكميم أفواههم حتى لا يتحدثوا ويفضحوا أفعاله الإجرامية، مؤكدا أن أردوغان يقوم بسجن عدد كبير من الأتراك الذين وصل عددهم نحو 60 ألف مواطن دون أي تهمه لهم حتى الآن.