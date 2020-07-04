محميات جنوب سيناء تستعد لاستقبال الزوار عقب صدور دليل الرحلات

قال الدكتور محمد قطب مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أصدرت الدليل الإرشادي الخاص بالرحلات البرية للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذلك في إطار توجه الدولة نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره، خاصة في ظل انخفاض معدلات الجائحة بهم.

وقال إن الدليل هدفه الحفاظ على الزوار والمحميات أيضا بما فيها الحياة الحيوانية والنباتية، موضحا أن الشروط التي جاءت في الدليل تضمنت ضوابط وشروط لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء.

بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها.

وقال إن الوزيرة قررت إلزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

وأكد أن هناك إجراءات احترازية سوف يجري تطبيقها داخل المحميات مثل التعقيم المستمر وأن يلتزم كل زائر للأدوات الخاصة به ومهمات الوقاية والمستلزمات الشخصية لتوفير أقصى درجات الحماية.

كما يلتزم القائمين على الرحلات بالإبلاغ عن أي حالات يثبت إصابتها بالفيروس من الزائرين أو العاملين لاتخاذ إجراءات التطهير و التعقيم.

وأكد أن محميات جنوب سيناء مازالت مغلقة منذ بدء انتشار فيروس كورونا وحتى الآن، موضحا أنه عقب صدور الدليل الإرشادي من المتوقع أن يجري افتتاحها قريباً أمام الزوار.