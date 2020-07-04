صور.. أرملة الفنان سعيد طرابيك تهدي مقتنياته للمركز القومي للمسرح

أهدت السيدة سارة عبدالعاطي، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، بعض المقتنيات الخاصة بزوجها للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إيمانا منها بالمشروع الفني لوزارة الثقافة بتوجيهات الدكتوره إيناس عبدالدايم وبإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، الجاري تنفيذه حاليا تحت رعاية معالي وزير الثقافة والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

يذكر أن المقتنيات المهداة عبارة عن "نظارتان، بطاقة تحقيق الشخصية، كارنيه نقابة المهن التمثيلية، رخصة القيادة، جواز السفر، بطاقة عضوية نادي دجلة، قلم شخصي، محفظة شخصية، نوتة تليفونات، درع المهرجان الحادي عشر للمسرح العربي، عقد بين شركة أفلام محمد فوزي والفنان الراحل، وعدد ستة وعشرون صورة، وكذلك روب، عدد بدلتين رجالي مع القميص ورابطة العنق، عباية، كوفية، ساعة يد، عدد 2 خاتم، كان يستخدمهم الفنان الراحل في أعماله الفنية".