ابنة الفنان عمر الحريري تتبرع بمقتنياته إلى المركز القومي للمسرح

أهدت السيدة ميريت عمر الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري بعض المقتنيات الخاصة بوالدها للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إيمانا منها بالمشروع الفني لوزارة الثقافة الذي تتبناه الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، والجاري تنفيذه حاليا تحت رعاية الوزيرة والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

يذكر أن المقتنيات المهداه عبارة عن "نظارة طبية، رخصة القيادة الخاصة به، الباسبور وتذكرة طيران، محفظة شخصية"، بجانب بعض الصور الشخصية للفنان الراحل له مع بعض الشخصيات العامة، وكذلك شهادات تقدير حصل عليها الفنان الراحل من جهات مختلفة، ودعوات لمهرجانات، وعدد 2 روب رجالي، وبدلة رجالي، وبيجاما وبعض الملابس الأخرى التي كان يستخدمها الراحل في تصوير أعماله.