"مترو الأنفاق": لم نرصد أي إصابات بين الركاب منذ ظهور كورونا

أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير العمل داخل جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أن الشركة لم ترصد أى حالات إصابة بين الركاب، منذ ظهور جائحة كورونا، موضحا أن الشركة تقوم يوميا وبشكل دوري بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا من خلال تعقيم المحطات والقطارات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وماكينات VTM لاستخراج التذاكر آليا بالمحطات، وهو ما ساعد على عدم تسجيل أي حالات مصابة بالفيروس بالمترو.

وقال الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو، تخضع لعمليات تعقيم يوميا قبل انطلاق الرحلات، وأيضا عقب العودة، مشيرا إلى أن الشركة ألزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي يتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أنه في حال وجود أي راكب يستقل المترو دون كمامة يعرض نفسه للغرامة الفورية وقدرها 4 آلاف جنيه.

وأشار رئيس شركة مترو الأنفاق، إلى أن جميع الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه يتم الدفع بقطارات إضافية بالخطين الأول والثانى وقت الذروة، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات أو داخل العربات.