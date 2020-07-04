تصنيع الدواء: المواطن مبقاش خايف من كورونا بسبب فك الحظر.. أمر مرعب

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن قرار الحكومة بفك الحظر أعطى إيحاء للمواطن وكأن كورونا غير موجود، وفقد المواطن الخوف والهلع من فيروس كورونا وهو شيء مرعب في التعامل مع الحدث، خصوصا وأن الكثير من المواطنين تخلى عن ارتداء الكمامة في الشوارع وأصبحت أغلب المحلات بلا إجراءات احترازية مثل قبل، وهذه التصرفات من الممكن أن ندفع ثمنه غاليا جدا.

وناشد رمزي خلال حواره مع الإعلامية مها بهنسي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" المواطنين بضرورة الإحساس بالمسؤولية، وخصوصا وأن كل من أصيب بفيروس كورونا وتوفى بالفيروس لم يتخيل أن يتوفى بالفيروس، كاشفا أن صيادلة مصر فقدوا 31 شهيدا من خيرة شباب الصيادلة وآخر صيدلي استشهد بالأمس، ودكتور من أسيوط وآخر من أسيوط وهما دفعة 2010، فالاعتماد على السن وجهاز المناعة ليسا كافيان للمقاومة.

وأضاف رمزي أنه على المواطنين بالالتزام بالكمامة أثناء توجههم للصيدليات، خصوصا وأن آلاف الصيادلة المصريين مصابون الآن.

وشدد رمزي على أنه بعد انتهاء الأزمة لابد من حدوث تحليل للأحداث ورصد من وقف بالأزمة ومن هرب منها ومن الذي تحمل الضغوط الشديدة التي كانت عليه ومن الذي لم يتحمل، مشيرا إلى أن تقريبا نصف الأبحاث والمعلومات المتوفرة عن فيروس كورونا الآن خاطئة.

وناشد رمزي المواطنين بعدم الاستهتار بفيروس كورونا، خصوصا وأن تحوره وارد جدا، مؤكدا على أن الكمامة القطنية غير مطابقة للمواصفات وكارثية وتستخدم في حالة حساسية حبوب اللقاح والتراب وغيرها.