عزل 200 ألف شخص في كاتالونيا بسبب فيروس كورونا

فرضت إسبانيا، عزلا على 200 ألف شخص في إقليم كاتالونيا بسبب فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "العربية".

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس، تسجيل 17 حالة وفاة و174 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في يوم واحد.

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" ارتفع إلى 250545 حالة فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 28385 حالة.

وأضافت الصحة الإسبانية، أن العاصمة مدريد سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة مع 50 حالة ارتفاعا إلى 72168 فيما سجلت كتالونيا، 42 إصابة ارتفاعا إلى 62057 تلاهما إقليم أراجون شمال شرقي البلاد مع 31 حالة جديدة وصولا إلى 6412 حالة منذ بداية الأزمة الصحية.

وبذلك تكون البلاد قد سجلت نموا ملحوظا في عدد الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الخميس عندما سجلت 5 وفيات و134 إصابة جديدة بعدما سجلت 8 وفيات و149 إصابة جديدة، أمس الأول الأربعاء.

وفتحت أسبانيا اليوم حدودها الخارجية أمام 12 دولة من خارج الفضاء الأوروبي "شنجن" بعد أكثر من 3 أشهر من إغلاقها بسبب الفيروس المستجد بعدما أعادت فتح حدودها مع الدول الأعضاء في شنجن باستثناء البرتغال في 21 يونيو الماضي تزامنا مع انتهاء حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.