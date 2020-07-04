بعد تعافيه من كورونا.. موظفو مستشفى السنبلاوين يستقبلون مديرهم بالورود

استقبل العاملون بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، اليوم، الدكتور ياسر شعيب، مدير المستشفى، بالزغاريد والورود بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وخروجه من مستشفى العزل بتمي الأمديد.

وعبر عدد كبير من العاملين عن سعادتهم بتعافي شعيب، حيث وقفوا في صفين لتحيته، فيما حمل البعض الورود للتعبير عن سعادتهم بالشفاء.

وكان الدكتور ياسر شعيب، مدير مستشفى السنبلاوين، في محافظة الدقهلية أصيب بفيروس كورونا.

وسجل "شعيب" مقطع فيديو بثه برفقة أحد أطباء مستشفى العزل يوم 31 مايو الماضي، قال فيه إنه يعاني من أعراض بسيطة، "كلها 3 أيام ويروح".