سقطت أمام اللجنة.. وكيل "صحة الدقهلية" يشرف على علاج طالبة بالمنصورة

تفقد الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليومن لجان الثانوية العامة، يرافقه وكيل المديرية للطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية، متابعا علاج إحدى الطالبات التي أغمي عليها أمام مدرسة الثانوية بنات في المنصورة، وقدم لها الإسعافات اللازمة بعدما تبين إصابتها بانخفاض في الضغط.

وبدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة منشأة البدوي مركز طلخا؛ للاطمئنان على التأمين الطبي للجان، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل بدء الامتحانات، كما تفقد اللجان من الداخل؛ للتأكد من وجود تهوية لازمة وأدوات تعقيم الخاصة بالطلبة، وكذلك القائمين على الإشراف الطبي ومراقبي اللجان.