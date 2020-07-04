"العليا للأخوة الإنسانية" تشيد بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، اليوم السبت، بقرار مجلس الأمن الذي اتخذ بالإجماع بوقف النزاعات المسلحة والأعمال القتالية لمدة 90 يومًا من أجل السماح للدول بالتصدي لوباء فيروس كورونا.

وأكد الأزهر في بيان اليوم، أن اللجنة أعربت عن ترحيبها ومساندتها لهذه الهدنة الإنسانية التي تأتي في وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى للتوحد من أجل مواجهة هذا العدو المشترك "فيروس كورونا"، كما دعت اللجنة لاستغلال هذه الفرصة من قبل أطراف الصراعات في كل أنحاء العالم لتغليب الحكمة واللجوء إلى الحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات والوصول إلى سلام عادل ودائم ينعم به جميع البشر.

وثمنت اللجنة الجهود الحثيثة التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، واستمرت لشهور من أجل الوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية، وجددت اللجنة دعوتها للمزيد من التضامن الإنساني لمواجهة الوباء ومساعدة المتضررين منه، خاصة من اللاجئين والنازحين والفارين من مناطق الصراعات.