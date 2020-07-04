منى إش إش: عديت المرحلة الحرجة لكورونا وحاليا في فترة التعافي

أعلنت الفنانة منى إش إش، تجاوزها المرحلة الحرجة بعد إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي، ودخولها في مرحلة التعافي.

وكتبت "منى"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، قائلة "بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش ها يخذلني وهيكملي على خير إن شاء الله".

وتابعت: "أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته، بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبي بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم".

الفنانة منى إش إش، هي ابنة الملحن حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة أبناءه "ماهيتاب وأحمد".

وسبق وأعلنت "منى" إصابة والدها حسن إش إش، بفيروس كورونا بقولها "الكورونا راحت لبابا لحد باب بيته"، وبعد إجراءه المسحة، تم التأكد من عدم إصابته وأنه مجرد دور برد طبيعي، حسب تصريحات "حسن إش إش".