محافظ أسيوط يوجه بتسليم عقود التقنين لواضعي اليد

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء باستكمال توزيع عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد وفقا للقانون.

ولفت إلى أن إجمالي عدد العقود التي جرى تسليمها حتى الآن بالمحافظة بلغ 403 عقود تقنين، على أن يتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها بعد انتهاء أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وطبقاً للقانون.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن.

وفى سياق متصل، سلمت هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، 18 عقدا على المواطنين المستفيدين من واضعي اليد وذلك بديوان المركز.

كما شهد جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم، توزيع 10 عقود على المواطنين المستفيدين بحضور مسؤولى أملاك الدولة وملف التقنين بالمركز. كما سيجري توزيع باقي العقود التي جرى الانتهاء منها بالمراكز خلال الأيام المقبلة.