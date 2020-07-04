مستوطنون إسرائيليون يمارسون طقوسا تلمودية في جنين

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، اليوم، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال عملية الاقتحام، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق، عولج اصحابها ميدانيًا، ونُقل من أصيبوا بحالات إغماء الى المركز الصحي في البلدة لتلقي العلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين موقع مستوطنة "حومش" المخلاة المقامة على أراضي المواطنين جنوب جنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، على شارع جنين– نابلس، ومارسوا أعمال عربدة وأدوا طقوسا تلمودية، بحسب مصادر محلية لوكالة "معا" الفلسطينية.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت قرية زبوبا بجنين، مساء أمس الأول، وسط إطلاق القنابل الصوتية، فيما اقتحم مستوطنون مناطق قريبة من بلدة سيلة ومارسوا أعمال عربدة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، تظاهرة حاشدة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، تنديدًا بالمخطط الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية لسيادة الاحتلال.

وهتف عشرات المتضامنين والنشطاء المشاركين في التظاهرة، هتافات منددة بمخطط الضم، وبالجرائم الإسرئيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسة الأمريكية المعادية للفلسطينين والداعمة لـ"إسرائيل"، كما رفعوا العلم الفلسطيني خلال الوقفة الاحتجاجية.

ونظمت المؤسسات الفلسطينية - الأمريكية ومؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا، مظاهرات واسعة في العديد من الولايات الأمريكية في يوم أطلقوا عليه "يوم الغضب"، رفضًا لمشروع الضم والنهب الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضًا للاحتلال ونظام "الأبارتايد" العنصري الإسرائيلي.

وتركزت هذه المسيرات والمظاهرات في نيويورك ونيوجرسي وشيكاغو، وسان فرانسيسكو وواشنطن وسياتل وتكساس وفي العديد من الولايات الأخرى على طول الولايات المتحدة الأمريكية.