مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن أكثر من 60 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتجولوا فيها بحراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، وخرجوا من باب السلسلة، وسط حالة من الغضب والغليان سادت جميع أرجاء الحرم القدسي الشريف.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 14 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي أجبرت فيه بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، شقيقين من بلدة سلوان، على هدم منزلهما ذاتيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ14 بزعم أنهم مطلوبون.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، إلى أن بلدية الاحتلال أجبرت شقيقين في بلدة سلوان على هدم منزلهما بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى دفع تكاليف أجرة الهدم التي تقدر بنحو 15 ألف دولار.

من جهة أخرى، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت صباح اليوم، فلسطينيا من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، بإخلاء أرضه الزراعية الواقعة في منطقة خلة الفحم، والبالغة مساحتها ستة دونمات، والقريبة من مستوطنة "أليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في المنطقة.