مصدر أمني: انفجارات المنطقة الخضراء في بغداد ممارسة أمنية للفرق الخاصة

قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن أصوات الانفجارت في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، ممارسة أمنية تقوم بها الفرق الخاصة ولا يوجد أي استهداف.

وأوضح المصدر لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي، أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء، لتجربة منظومة بطاريات الباتريوت".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الشهر الماضي، أنه تم استهداف المنطقة الخضراء بـ4 صواريخ كاتيوشا، وذكرت الخلية، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم، "أنّ 4 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت مساء أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت خلية الإعلام، أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد.