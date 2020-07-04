خالد الجندي: غلق مسجد الحسين قرار شجاع من وزير الأوقاف

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قرار غلق مسجد الحسين.

وقال "الجندي"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي"، إنه يُحيي وزير الأوقاف على اتباع القواعد المحافظة على جمهور المسلمين والمصريين بشكل عام في زمن الوباء، مشددًا على وجوب اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووسائل الوقاية والحذر التي أمر بها الدين.

وأضاف: "التهلكة تتمثل في أن بعض الناس لا يعرف أن الشعائر الدينية وحدها دون اتخاذ للأسباب قد تفضي إلا ما لا يحمد عقباه، واتخاذ الوزير هذا القرار في هذا التوقيت شجاعة منقطعة النظير، هذا شغل مقاتلين وناس تعرف كيف تدير مصلحة الناس".

وتابع: "الناس لم تلتزم وهجموا على شباك الضريح وباسوا ومسحوا حديد الضريح، وبالطبع كلنا مؤمنون ببركات آل البيت، لكن الناس لا يعلمون أن النبي كان موجودًا مع المسلمين في غزوة أحد وهزموا هزيمة نكراء، كما كان موجودًا بينهم المبشرون العشر في الجنة، ومات فيها 70 صحابيا، وذلك كله لأنهم لم يتخذوا الوسائل الصحيحة للأخذ بالأسباب، مثل اتباع تعليمات القائد".