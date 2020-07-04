خالد الجندي: الطواف حول المقابر وتقبيلها أعمال وثنية لا تجوز

نهى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تقبيل الأضرحة والمقابر، خلال زيارتها، مثنيًا على وزير الأوقاف بعدما أصدر قرارًا بغلق مسجد الحسين، بسبب اندفاع الناس على الضريح.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة اليوم، من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "يعني إيه تبوس في المقبرة؟ إحنا هنتشبه بأعمال الوثنية، مش بقول إنكم كفار ولا مشركين، لكن شكل الكلام ده غلط خالص يتنافى مع العقيدة، هو حرام".

وتابع: "تقبيل الأشياء نُسك على غرار تقبيل الحجر الأسود، وبالتالي لا يجب تقبيل الأشجار والترب والمقصورة، وفي مرة كنت أزور مقصورة السيدة زينب، طلب مني أحد الأشخاص أن أقبله فقلت له مش ببوس، كان راجل حشري، وقلت إنني لا أقبلها لأنها لم تمت بالنسبة لي، هم ماتوا بالنسبة للمنظور الديني، لكن بالنسبة لنا فإنهم لم يموتوا".

وأردف: "أقول إن النبي لم يمت، والله قال واعلموا أن فيكم رسول الله، فيجب أن نستحضره في معاملاتنا مع الزوجة والأبناء والضيف والأكل وغيرها من السلوكيات، وبالتالي أقول إنه لا يجوز تقبيل أو الطواف حول المقابر".