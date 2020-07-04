"الشكاوى الحكومية": استقبلنا 21 ألف شكوى خلال يونيو

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنهم تلقوا 21 ألفا و812 شكوى خلال شهر يونيو الماضي، لافتا إلى أن حجم الجهود المبذولة خلال هذه الفترة أكبر مما يتخيله البعض، موضحا أن الشكاوي أغلبها متعلقة بالنواحي الطبية.

وأضاف "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك تقارير ترفع لأعداد الشكاوي التي يتم استقبالها في العديد من المجالات في كافة القطاعات، لافتا إلى أنهم يتلقون الشكاوى على مدار الساعة ويتم التعامل معها بشكل سريع، كما يتم رصد ما يتم تداوله على السوشيال ميديا والمواقع المختلفة ويتم التعامل معها والتواصل مع تلك الحالات والجهات المعنية.

وأوضح أن هناك تنسيقا على كل المستويات وجميع الجهات المختصة لضمان أن كل مواطن يحصل على الخدمة وفقا لظروفه وحالته طبقا للبروتوكولات المطبقة التابعة لوزارة الصحة لجميع المستشفيات المختلفة، لافتا إلى أنه يتم حل الشكاوى وفق الأولويات، خاصة أن المنظومة لا تتلقى فقط شكاوى ولكن طلبات.