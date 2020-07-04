هيئة الأمن البلجيكية تحذر: أردوغان والإخوان هما التهديد الأول لبلادنا

حذرت هيئة الأمن الوطني البلجيكية في تقريرها السنوي، من أن فكر الإسلام السياسي التركي يمثل تهديدًا لبلجيكا، مشيرًا إلى أن فكر الإسلام السياسي التركي الذي ابتدعه حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان يمثل تهديدًا للبلاد.

وقال التقرير الصادر في 2 يوليو الذي نشرته جريدة "سامان يولو" التركية، إن "التطرف الديني وبشكل خاص التيار المدخلي والإسلام السياسي التركي والإخوان، يمثلون التهديد الأول بالنسبة لبلجيكا"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأشار التقرير إلى أن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى أسلمة المجتمع بالطرق السياسية، ويجد في ذلك سبيلاً لتقاربه من جماعة الإخوان من الناحية الأيدولوجية، محذرة من أن جماعة الإخوان المقربة من أردوغان وحزبه بدأت تتسرب داخل الأحزاب السياسية البلجيكية.

وأكدت الهيئة في تقريرها أن الاختلافات الفكرية بين الحركات الدينية مثل حركة الرؤية القومية "ميللي جوروش" والطرق الدينية وهيئة الشؤون الدينية للدولة التركية، تتراجع شيئًا فشيئًا لافتةً إلى أن هيئة الشؤون الدينية التركية كانت في السابق ترى حركة الرؤية القومية جماعة متطرفة، إلا أنها الآن تزيد من خلالها تأثيرها على المجتمع التركي الموجود في بلجيكا من خلال مشروعات المدارس المختلفة التابعة للاتحاد الإسلامي البلجيكي.