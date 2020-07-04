صحف تركيا تحذر أردوغان من اتفاق ليبي يوناني يعتبر أنقرة عدوا مشتركا

سلطت الصحف التركية الضوء على تصريحات لوزير الخارجية الليبي، الهادي الحويج، قال فيها إن ليبيا على أتم الاستعداد لعقد أي اتفاقية مع اليونان من أجل ردع العدو المشترك "تركيا"، ومنعها من التدخل في شؤون ليبيا.

وقالت جريدة "يني عقد"، إن "الحويج" أعرب عن رغبته في عقد اتفاقية تتيح للطرفين التنقيب عن البترول، وبيعه للأسواق العالمية، كما دعا لفتح سفارة اليونان في بنغازي مرة أخرى في ضوء تقوية العلاقات بين ليبيا واليونان وفقا لموقع "تركيا الآن".

وفي السياق نقلت "يني عقد" عن الصحفي الليبي، عبد الله الشركسي، تأكيده أن الحكومة الليبية منزعجة كثيرًا من أن العائد المادي للنفط يعود لحكومة الوفاق، وليس للحكومة الليبية الشرعية، وأن تركيا تسعى لإرسال الجنود إلى سرت من أجل السيطرة على حقول الهلال النفطي.

وحسب الصحيفة، أضاف "الشركسي" أن الحكومة الليبية تريد أن تقطع الطريق على ميليشيات الوفاق التي تدعمها تركيا من الوصول إلى موارد البترول والسيطرة عليها.