424 طالبا وطالبة يتقدمون للتعليم المزدوج بأسوان

قالت دينا محب، مديرة الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بجمعية المستثمرين بأسوان، أن عدد المتقدمين للتعليم المزدوج للعام الدراسي المقبل 2020/2021 حتى الآن 424 طالبا وطالبة مقسمين كالتالي، "46 إدارة أسوان، 65 إدارة دراو، 38 إدارة نصر النوبة، 3 إدارة كوم أمبو، 272 إدارة إدفو".

وأضافت محب، هناك متابعة مستمرة من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ، وعبدالكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 30 يوليو الجاري ، مؤكدة أن الوحدة تعمل جاهدة على التواصل مع المستثمرين في القطاعات الاستثمارية والخدمية المختلفة لتوفير فرص تدريبية حقيقية يستفيد منها الطلاب وأصحاب القطاعات الاستثمارية المختلفة.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجه بتقديم كل التسهيلات، بعد فتح باب القبول بمدارس التعليم المزدوج، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى 205، وحتى 255 كحد أعلى، وذلك بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية من مديرية أمن أسوان، أثناء عملية التقديمات، وخلال فترات التدريب من أجل ضمان سلامة وصحة كل الطلاب والعاملين بهذه المنظومة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين والتعاون المتواصل مع وكالة التعاون الإنمائي الألماني GIZ، من أجل دعم جهود الدولة، للتوسع فى مجال التعليم الفني، وفتح أفاق جديدة أمام أبنائنا الطلاب، لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة، للحد من مشكلة البطالة.