مستشار وزير التعليم العالي: تلقينا 165 بحثا عن كورونا من الجامعات

قال الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الدولية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية أن الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ ظهور جائحة كورونا، حيث جرى تشكيل عدة لجان مثل لجنة الفيروسات، ولجنة إعداد المستشفيات الجامعية، واللجنة العليا للأبحاث.

وأضاف "الشناوي"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنهم تلقوا 165 بحثا من مختلف الجامعات المصرية حتى الآن، و80 بحث يتم تمويلهم من أكاديمية البحث العلمي، و10 أبحاث من هيئة تمويل البحوث، وتم رصد 80 مليون جنيه من قبل الوزارة لتلك الأبحاث، لافتا إلى أنه يكون 160 بحث منشورين موثقين من مصر.

وأشار إلى أن إنتاج اللقاحات يمر بعدة مراحل مختلفة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود 17 لقاحا في مرحلة البحث السريري، وهناك 132 لقاحا في التجارب الحيوانية منهم 4 تابعين للمركز القومي للبحوث، لافتا إلى كل لقاح نوع مختلف.