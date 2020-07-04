صور| رش وتعقيم شوارع كفر الشيخ لمواجهة كورونا

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والحد من انتشاره، فضلاً عن منع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق (الموسمية – الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس.

وترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة إستمرار تكثيف الرش بجهاز الضباب بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة الباعوض، والحشرات الطائرة، للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمنشآت، والشوارع الرئيسية والفرعية، والمساجد، بالمدينة والقري، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجيات الليلية المكلفة لمنع الفروشات والباعة الجائلين من تجهيز سوقي المدينة، وبرية لاصيفر، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

اشار هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الى انه تابع أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الشهابية، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال حملات التطهير والتعقيم بالمدينة، حيث تم رش وتطهير المنشآت الحكومية، والأماكن العامة، والمدارس، والمعاهد الأزهرية، ومراكز الشباب .