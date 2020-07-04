وزير الداخلية اللبناني: تركيا ترسل 4 ملايين دولار لدعم العنف في بلادنا

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، وجود تدخل خارجي في الشأن الداخلي اللبناني، موضحًا أن طائرة خاصة قادمة من تركيا وعلى متنها أربعة أتراك وسوريين جرى توقيفهم، في عملية نقل 4 ملايين دولار للداخل اللبناني لزعزعة استقرار البلد العربي.

وقال "فهمي" في تصريحات لجريدة "اللواء اللبنانية"، "هناك تدخل خارجي بالتأكيد، وهناك طائرة خاصة قدمت من تركيا، وتم توقيف 4 أشخاص كانوا على متنها أتراك وسوريين ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على أساس أن لديهم شركة صيرفة، ولا ندري هل هذه الأموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار أم لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع.

وتطرق وزير الداخلية اللبناني إلى التعليمات التي تصل من تركيا عبر "واتس آب" لبعض أطراف الحراك الشعبي، وتساءل: ماذا أتى بهؤلاء إلى لبنان وهم يحملون هذه الأموال؟"، وفقًا لما نقله موقع "تركيا الآن".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية، ويشعر كثير من اللبنانيين بإحباط كبير بسبب ما وصلت إليه البلاد، خصوصًا مع عدم قدرتهم على تغيير واقعهم، وعدم استجابة الطبقة السياسية ومن هم في موقع المسؤولية لحاجات الناس ومطالبهم.

وأثار ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف حالة من اليأس بين اللبنانيين، في وقت حذرت فيه بعض منظمات الإغاثة من تفشي الجوع في البلاد.

وظهرت الأوجاع الاقتصادية على السطح، العام الماضي، بعد أن شحت تدفقات العملة الأجنية وانخفضت قيمة الليرة واندلعت الاحتجاجات على الطبقة السياسية.

وتشير إحصاءات إلى أن أكثر من 130 ألف شخص فقدوا وظائفهم منذ بداية العام الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية. وبحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن 50 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، و30 بالمئة منهم تحت خط الفقر المدقع.