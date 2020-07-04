وكالة: وفد إسرائيلي جال على الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن وفدًا عسكريًا إسرائيليًا رفيع المستوى استقل 5 آليات عسكرية رباعية الدفع جال على الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة، انطلاقًا من محلة مسكاف عام مقابل بلدة عديسة، حيث توقف مقابل بوابة فاطمة خلف الجدار الأسمنتي، وأكمل بعدها جولته في اتجاه المنطقة المحاذية لسهل الخيام وآبل القمح خراج بلدة الوزاني.

الجيش اللبناني: خروقات مكثفة لطيران العدو في أجواء الجنوب

وفي سياق آخر، قالت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، في بيان، إن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت أمس الجمعة، الساعة 8:10 الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12:35 من فوق بلدة علما الشعب.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان آخر، أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت أمس الأول الخميس، الساعة 11:50، الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17:20 من فوق البلدة المذكورة.

وأضافت قيادة الجيش اللبناني، أنه عند الساعة 16:55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة رميش، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23:00 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 18:55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23:05 من فوق بلدة علما الشعب، بحسب البيان.

وعند الساعة 21:40، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23:50 من فوق بلدة كفركلا.

وأشارت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان ثالث، إلى أن "طائرتين حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، خرقتا، أمس الأول الخميس، عند الساعة 12:40 الأجواء من فوق البحر مقابل شكا وصولًا حتى بلدة الناقورة، ونفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق كافة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15:05 من فوق بلدة رميش".