الخارجية الروسية: واشنطن تحضر للتخلي عن معاهدة حظر الاختبارات النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تحضر للتخلي عن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدة الالتزام الروسي التام بهذه المعاهدة.

وذكر بيان للخارجية الروسية اليوم، أن "يسود انطباع لدينا بأن واشنطن تحضر المجتمع الدولي للتخلي عن التعليق الطوعي القائم للاختبارات النووية في الولايات المتحدة، وبالتالي التدمير الكامل لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأضاف البيان أن مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص عدم الامتثال الروسي بمعاهدة عام 1974 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول الحد من الاختبارات النووية تحت الأرض بنيت على أسس خاطئة تماما، مؤكدا أن الجانب الروسي ملتزم بتعليق الاختبارات النووية وملتزم بالمعاهدة وبنودها المتعلقة بحظر التجارب بالرغم من عدم دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وتابع البيان "على عكس الولايات المتحدة، صادقت روسيا على المعاهدة قبل عشرين عاما وتنفذها بنجاح" مشددا على ضرورة حل الخلافات بشأن معايير الامتثال ضمن إطار المعاهدة بعد دخولها حيز التنفيذ.