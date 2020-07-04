الجزائر تطلق أوراقا نقدية وعملات جديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال

أطلقت الجزائر، أوراقا نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال.

وقال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري في تصريحات، اليوم، أن العملة الوطنية تمثل أحد رموز السيادة الوطنية، مؤكدا أهمية إعطاء صورة ناصعة عن الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية الجزائرية.

وأشار جراد، إلى أن هذا الإطلاق يتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال وهو امتداد لحدث تاريخي الذي تمثل أمس في استرجاع رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية، وقال إن هذه الرمزية تؤكد مرة أخرى على توجه الجزائر الجديدة نحو استرداد تاريخنا و أمجادنا وربط الماضي بحاضر ومستقبل الأجيال لكي لا ننسى".

من جانبه، قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، إن إصدار سلسلة من الأوراق النقدية الجديدة وسلسلة من القطع النقدية المعدنية الجديدة تمجد تاريخ الجزائر وثورتها وتعيد الوحدة اللحمة بين المواطن و المؤسسات السيادية.

وأوضح أنه سيتم إطلاق ورقة نقدية من فئة ألفي دينار تحمل في الوجه الأمامي الأبطال الستة مهندسي انطلاق ثورة نوفمبر المجيدة، وفي ظهر الورقة يظهر معلمين من معالم الجزائر ممثلين في قبر "امداغسين" بمنطقة باتنة، و"فوغارة بني فوغيل" بأدرار.

وأضاف عبد الرحمن، أن القطعة المعدنية الجديدة تحمل وجه الشهيد أحمد زبانة أول شهيد اعدم بالمقصلة في الجزائر خلال فترة الاحتلال، مضيفا أنها تمثل رمزية تاريخية أخرى تمثل بشاعة الاستعمار بكل المقاييس.