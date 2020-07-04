فيديو.. تقرير يرصد جرائم الأتراك في حق الشعوب العربية

أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية باتت كوابيسا، وجرائمه طالت الشعوب العربية لكن هذا ليس بجديد، فقبل أن تنتهي خلافتهم المزعومة قتلوا أكثر من مليون أرميني في إبادة هي الأفظع في التاريخ الحديث ونهبوا الدول العربية وقتلوا أهلها وفي العصر الحديث بقيادة "العثمانيبن الجدد"، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن تركيا ترتكب نفس الجرائم بحق شعوب المنطقة ففي سوريا تدخلوا ليسيطروا على شمالها فسمحوا بتمدد تنظيم داعش ونفذوا عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الأكراد بعد توغلهم بعمليات عسكرية ودعمهم للمرتزقة والإرهابيين وتدريبهم تحت إشراف تركي ليستولوا على الشمال بعد تهجير قسري لنحو 200 ألف كردي.

وفي ليبيا، قام أردوغان بالتدخل عبر العميل السراج وحكومة الوفاق غير الشرعية وأرسل مرتزقة وإرهابيين من سوريا ليجد لنفسه موضع قدم في ثروات المتوسط من الغاز والنفط بالإضافة لابتلاع ليبيا وبات يعرف أردوغان بقرصان المتوسط يريد نهب مليارات الدولارات تحت دعوى "إعادة الإعمار" استعمار واحتلال وغزو وإقامة قواعد دائمة عسكرية لتلبية أوهام أردوغان

وفي العراق لم يسلم أهل العراق من إجرام الأتراك الذي استخدموا ورقة محاربة "حزب العمال الكردستاني" ليشنوا عملياتهم ضد العراقيين ويتوغلوا في الأراضي العراقية ويؤسسوا قواعد عسكرية لهم وقائع تاريخية وشواهد جارية تبين أن تركيا أردوغان الحالية لا تقل في الإجرام عن أسلافها العثمانيين الذين قتلوا وشردوا الملايين بدعوى "خلافة" مزعومة فلم يسلم العرب من إجرامهم قديما وحديثا.