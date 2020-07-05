رئيس المحكمة الدستورية السابق: أشفقنا على عدلي منصور من الرئاسة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنه بعدما تولى المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية، أشفق عليه الكثيرون، وذلك لكونها تجربة صعبة على القضاة بأن يدخلوا في صدام ومسؤولية كبرى: "كنا بنتمنى أن ربنا يوفقه فيها والخوف كان بيتملكنا جميعا".

وأضاف "عبدالرازق" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "on e"، أن المستشار عدلي منصور قد لاقى صعوبات جسيمة أثناء توليه منصب رئاسة الجمهورية، بينما هو يتميز بالصمود والحكمة وعدم الانفعال، موضحا أن السمة الواضحة التي ظهرت على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حلفه لليمين كان يرى بأنه قادم على تجربة ثقيلة: "كان مهموما بالأمر بشكل واضح وجلي".

وأكد أن هناك اتجاها قويا من القيادة السياسية لإصلاح دور المحاكم وإعطائها الصورة اللائقة، وذلك لأن شكل دور المحاكم والقاعات يضفي على القاضي الهيبة المطلوبة وحتى يكون الدور مكتملا شكلا وموضوعا.