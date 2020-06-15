عبدالعال يوضح حكم المحكمة الدستورية في الوزن النسبي للدوائر

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ تقسيم الدوائر في مشروع قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، أنّ مذكرة المحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.

وتابع: هناك مبدأ ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، وجرى تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا والقاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك على ما أثاره الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، خلال الجلسة العامة، بأنّنا نحتاج إلى أعضاء تكنوقراط يشاركون في الانتخابات.

وأبدي أبو العلا تخوفه من طعون عدم الدستورية، فيما يتعلق بمبدأ الوزن النسبي لتقسيم الدوائر في المحافظات، وقال إنّ مقارنة عدد النواب في كل محافظة قد يشوبه الطعن.

وأوضح خلال الجلسة العامة، أنّ محافظة البحيرة والإسكندرية يتم تمثيلهم في الشيوخ بـ14 عضوا، رغم أنّ هناك فارق حسابي "مليون مواطن" يزيد بمحافظة البحيرة.

ولفت إلى أنّ الفكرة ذاتها في الدقهلية والقليويبة، إذ يتم تمثيلهم بـ12 نائبا، رغم أنّ هناك فارقا حسابيا بمليون مواطن أيضا.