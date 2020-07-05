"الأهلي المصري" يُطلق "رالي مصر لريادة الأعمال" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أطلق البنك الأهلى المصرى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى مسابقة رالى مصر لريادة الأعمال، برعاية جامعة الدول العربية، بهدف توفير 50 ألف منحة تدريبية لطلاب الجامعات ورواد الأعمال.

وحضر حفل الإطلاق الافتراضى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والسفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، ووائل الدسوقى، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية، وشانتال صباغ، نائب مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية.

ومن جانبه أكد هشام عكاشة أن مسابقة رالى الأعمال تُعد من أهم الفعاليات التى تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات ورواد الأعمال، مشيراً إلى اهتمام البنك الأهلى المصرى بتنمية وتطوير الشباب الذى يمثل ثروة مصر الحقيقية والنواة الأهم لمختلف برامج التنمية، ما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تضعها الدولة ضمن أهدافها الاستراتيجية وضمن رؤية مصر 2030، خاصة فى ضوء توجه البنك نحو تفعيل الاقتصاد المعرفى ونشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، وهو ما شجع البنك على المشاركة الفعالة فى مسابقة الرالى.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، أن تشريف حفل إطلاق المسابقة والإعلان عن منحة الـ50 ألف متدرب، من قبل الأمين العام للجامعة العربية والسادة الوزراء، هو رسالة بالغة الأهمية لدعم الشباب، وأن تأهيلهم لسوق العمل هو إحدى الأولويات على طاولة متخذى القرارات فى منطقتنا العربية ومصر. ورحب عبدالغفار بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلى المصرى فى تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة رالى ريادة الأعمال، التى أطلقتها الأكاديمية العربية للعام الثالث على التوالى، حيث أكد استمرار الدور الريادى للأكاديمية العربية فى تبنى المبادرات والبرامج المستهدفة لنشر مفاهيم ومبادئ ريادة الأعمال، وغرس ثقافة الإبداع والابتكار فى الشباب المصرى والعربى، وتوجيههم ليصبحوا كيانات قادرة على المنافسة والوجود الفعلى فى السوق.

وأشار ممدوح عافية إلى أن رالى مصر لريادة الأعمال يستهدف توفير منح تدريبية للشباب المصريين والعرب للانطلاق بمشروعاتهم، وهو ما يندرج ضمن أنشطة الشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى والأكاديمية العربية، سعياً لاستنفار الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل ملائمة للاحتياجات الفعلية للسوق، من أجل توفير مزيد من فرص العمل لهم، مشيراً إلى أن اهتمام وتبنى البنك الأهلى المصرى للشباب المشارك فى الرالى سيستمر من خلال توجيه الدعم الفنى والمشورة لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال فى كيفية إدارة أعمالهم، مستفيداً من الخبرات والكوادر المدربة لدى البنك فى هذا الشأن.