طليق عبلة كامل ينفي شائعة اعتزالها الفن: تنتظر أعمالا تناسبها

نفى الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، ما تردد من شائعات حول اعتزال الفنانة مجال التمثيل، موضحًا أنها في انتظار أدوار جيدة تناسبها، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" كونها قلقة من الفيروس، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "كمال"، أن الفنانة القديرة لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لا تمتلك أيضًا هاتفًا محمولًا حديثًا، وتحمل فقط هاتف "نوكيا" قديم بحسب وصفه، وتقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت ضد الحسابات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تحمل اسم عبلة كامل.

وتابع: " يوجد حسابات موثقة باسم الفنانة عبلة كامل على موقع (فيسبوك)، وتنشر كلاما على لسانها، وتم تقديم بلاغ للنائب العام عنها".