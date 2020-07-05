بنكا مصر والأهلي يدعمان محافظة المنوفية بـ135 مليون جنيه لرفع كفاءة المناطق العشوائية

وقّع بنك مصر والبنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، بهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف، حيث يوجه البنكان، طبقاً للبروتوكول مبلغ 135 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات التى تسهم فى رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة.

ووجّه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، الذى سيسهم بشكل كبير فى خدمة أهالى محافظة المنوفية من حيث الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة، وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تُقدّر بـ600 ألف طن داخل مدينة منوف، مما سيكون له أعظم الأثر فى تحسين البيئة، وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيراً بهذه الشراكة الاستراتيجية، فى ظل الرؤية المميّزة التى يقدّمها القطاع المصرفى.

"الأتربى": البروتوكول يوفر بيئة خالية من الأمراض

من جانبه، قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يحرص على المساهمة فى المشروعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً، باعتبارها محوراً مهماً من المحاور التى ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول فى توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد، بما ينعكس على الصالح العام، مشيراً إلى أن مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2019/ 2020 وصلت إلى نحو 1.3 مليار جنيه، وأكثر من 3.1 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

"عكاشة": رفع كفاءة المجتمعات السكنية ضمن أولوياتنا

وأوضح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة فى الظروف الحالية، التى تتطلب مزيداً من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التى توصى بها وزارة الصحة، منعاً لتفشى الأوبئة، وهو الدور الذى يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصرى، وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التى تسهم فى رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة، وهو ما يتم استناداً إلى دراسة احتياجات المحافظة، وفقاً للمعايير التى يتبعها البنك فى تقييم أوجه مساهماته المجتمعية، مشيراً إلى أن إجمالى مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه فى السنوات الست الأخيرة.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الدور التنموى للهيئة ومُشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، مشدّداً على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلى وتقليل الواردات، بما يسهم فى تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة، ويأتى هذا التعاون فى إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة فى الكثير من المجالات التى من شأنها تنمية المجتمع، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.