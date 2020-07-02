للمتضررين من كورونا.. 7 خدمات غير مالية يقدمها بنك مصر للمشروعات الصغيرة

منذ اللحظة الأولى من الإعلان عن إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد في مصر، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وكانت أهم تلك القرارات غلق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح، وتخفيض العمالة في المقرات لـ 50%، ما أثر بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت البنوك من أهم القطاعات التي سعت لتنفيذ الإجراءات، بعد أن تأثر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك أطلق بنك مصر خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتخفيف من حدة الآثار السلبية، التي قد يتعرضون لها جراء أزمة فيروس كورونا.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل برنامج بنك مصر لدعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كالتالي:

1 - خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة.

2 - الخدمات التسويقية، لتشجيع العملاء على التسويق والبيع الالكتروني.

3 - خدمات التدريب، والتي يمكن بدورها مساعدة أصحاب المشروعات على تقليل الآثار السلبية للفترة الحالية، ومساعدته على إنجاز معاملاته البنكية في ظل التباعُد الاجتماعي الحالي كتدريب إدارة الأزمات، وكيفية استغلال الفرص وتقليص التكاليف وزيادة المبيعات، وكيفية التكيف مع تغيرات السوق والتدريب على الانترنت البنكي للشركات.

4 - خدمات شركاء الأعمال.

5 - خدمة التحليل المالي، للوقوف على السياسة المالية للمشروع، ومساعدته على تخفيض التكاليف وزيادة المبيعات والتكيف مع متغيرات ومستجدات السوق حاليا، ما يؤدي للوفاء بالتزاماته البنكية في مواعيدها والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

6 - خدمات دراسات الجدوى.

7 - خدمة تيسير الحصول على تمويل، من خلال توعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية، والعوامل الواجب أخذها في الاعتبار لتجنّب التصنيف غير الجيّد لدى مؤسسات التمويل، سواء مصرفية أو غير مصرفية.