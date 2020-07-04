القباج: لن نعلم بوجود أي مخالفة في دور الرعاية ونتخاذل

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تُولي اهتماما كبيرا وأولوية قصوى لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتضع له رؤية متكاملة من أهم بنودها تقليل مؤسسات الرعاية في مقابل زيادة عدد الأسر الكافلة، مضيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقّع قراراً بتسهيل شروط وإجراءات الأسر الكافلة لتشجيع الأسر على كفالة الأطفال.

وأضافت القباج -خلال لقائها ببرنامج مساء DMC- أن وزارة التضامن الاجتماعي شددت من الرقابة على مؤسسات الرعاية، ووفرت نظام مسائلة قوي، وتغلق الجمعيات التي تسئ إدارة المؤسسات، وتتخذ ضدها جميع الإجراءات القانونية لما لهم من تهديد لحياة الأطفال، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، مشيدة بمواقفه الحاسمة.

وأضافت القباج أن الوزارة طورت معايير الجودة الخاصة بالمؤسسات؛ حيث تشرف الوزارة بشكل عام على 510 مؤسسات رعاية أيتام، و47 مؤسسة كبار بلا مأوى و196 مؤسسة مسنين، و78 مؤسسة لذوي للاعاقة، تتابعهم الوزارة وتدعمهم باستمرار.

وقالت القباج إن الوزارة تطور الأنشطة في المؤسسات وتضع برامج تنمية لهم وتطور مهاراتهم، كما تهتم الوزارة بهم صحي؛ حيث وضعت الوزارة إجراءات احترازية مشددة لدور الرعاية وتوفى 3 مسنين كبار السن، مضيفة: "لن نعلم بوجود أي مخالفة ونتخاذل".

وأكدت القباج أن الوزارة تسير في هذا الطريق لتحمي كل شخص في هذه المؤسسات؛ مضيفة أن الوزارة تفتح مجال التطوع وتتعاون في رصد أي مخالفات لهذه المؤسسات بمساعدة عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.