زلزال بقوة 4.6 يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة غميش تبه، بمحافظة كلستان شمال شرق إيران، مساء اليوم السبت، دون وقوع أضرار.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و4 ثوان، مساء اليوم السبت، بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال في عمق 10 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 37.62 والطول الشرقي 53.37 درجة.

وأفاد مدير عام إدارة الأزمة في محافظة كلستان الإيرانية، رضا قادري، بأن الزلزال رغم قوته، لم يسفر عن وقوع أضرار، نظرا لبعد مركزه عن المناطق السكنية في محافظة كلستان.

وأضاف قادري أن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و30 ثانية في مياه بحر قزوين، على بعد 87 كم من مدينة غميشان، و101 كم من مدينة بندر تركمن.