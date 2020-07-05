فيديو.. من "فيفي" لـ"إليسا".. ميريهان حسين تنجح في تقليد 7 فنانات

برعت الفنانة ميريهان حسين في تقليد 7 فنانات عبر قناتها على يوتيوب، منهن أنغام والتي جسدتها مؤخرا من حيث الشكل وطريقة الغناء.

https://youtu.be/Kur5MhpsrH4

كما قلدت "ميريهان" مايا دياب فقد حوَّلت نفسها بالمكياج إلى شبيهة مايا دياب ثم ارتدت باروكة شقراء طويلة، وشاهدت مايا دياب الفيديو وأعربت عن سعادتها به قائلة: "حبيته".

https://youtu.be/bHTGr3A1r_4

وأيضا قلدت ميريهان إليسا من حيث طريقة الغناء الكلام وحتى شكل الفم المشهورة به إليسا

https://youtu.be/TPFU9eQOC0s

كما برعت ميريهان في تقليد سميرة سعيد وأصالة، في فيديو واحد نال إعجاب الجمهور.

https://youtu.be/svaRoNwAJgA

كما قامت بتقليد اللبنانية نوال الزغبي وحوَّلت نفسها بالمكياج وارتداء باروكة شقراء إلى نوال الزغبي.

https://youtu.be/NNbGHodKn6s

فيفي عبده هي الأخرى من الشخصيات التي قدمتها ميريهان ولفتت أنظار الجمهور من حيث إتقان ميريهان لها حيث جسدت طريقة فيفي في مسرحية "حزمني يا" وارتدت الجلباب البيضاء الذي اشتهرت به فيفي.

https://youtu.be/vlJi_3P-8rk