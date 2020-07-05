عرض مسرحية "أبو صامولة" الخميس المقبل

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق 9 يوليو، عرض "أبو صامولة" عن قصة "مع سبق الإصرار" لأنطون تشيكوف، ومن كتابة وإخراج محمد مرسي، ويعقّب على العرض الكاتب والناقد جرجس شكري، وذلك في تمام 11 مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.

جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف.

"أبو صامولة "من بطولة رضا إدريس ومصطفى أبو سريع وإسلام عبد الشفيع, ديكور وليد جابر, إضاءة إبراهيم الفرن, تأليف موسيقي محمد شحاتة، كتابة وإخراج محمد مرسي.