تصوير مسرحية "أبو صمولة" لعرضها على قناة وزارة الثقافة

انتهى أبطال مسرحية "أبو صمولة" للمخرج محمد مرسي من تصوير مشاهدها على خشبة المسرح القومى، ‏تمهيدا لعرضها على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، ضمن مبادرة "اضحك اعرف فكر"، ‏تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول دكتور أمراض نفسية يعمل رئيس قسم الطب النفسى فى ‏أحد المستشفيات الحكومية، وتتوالى الأحداث.

المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة بعنوان "مع سبق الإصرار" لتشيخوف ومن كتابة ‏وإخراج محمد مرسى، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع، ديكور وليد جابر، ‏إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقى محمد شحاتة.