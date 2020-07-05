إحباط محاولة تهريب 1000 قطعة من جلود حمير في ميناء الدخيلة

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم، محاولة تهريب 1000 قطعة من جلود الحمير، المحظور تصديرها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة وقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

كانت شركة "س.ع.م" بفتح البيان الجمركي رقم 9289 لسنة 2020 لتصدير عدد 1000 قطعة من جلود الحمير الخام المملح، بعد الحصول علي ترخيص بالتصدير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكشفت لجنة جمركية من خلال فحص الشحنة بالحاوية 40 قدم رقم 928314، أن العدد الفعلي 2000 جلدة بزيادة 1000 قطعة مهربة عن المثبت بالمستندات والموافقة البيطرية.

وقرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، التحفظ على الشحنة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتقدمت الشركة المصدرة بطلب التصالح وسداد التعويضات المقررة وقدرها 132 ألف جنيه.