شهامة الجيش الأبيض.. القصة الكاملة لطبيب أنقذ مصابي حادث بطريق سيوة

لا يزال أطباء مطروح يضربون المثل فى الشهامة والمواقف الإنسانية غير المحدودة، والتى تمثلت فى أحد الأطباء الذى كان يسير على طريق سيوة وعندما شاهد حادث ومصابين سقطوا على الأرض بين الحياة والموت، ركن سيارته وتطوع لإسعافهم ضاربا المثل بجيش مصر الأبيض الذى تفتخر به مصر والمصريين.

وتنشر "الوطن" القصة الكاملة للطبيب الذى تطوع خلال مروره بسيارته الخاصة على أحد الطرق بمطروح ليسعف مصابى حادث حتى أنقذهم من الموت.

كانت سيارة ملاكى انقلبت على طريق "مطروح - سيوة" الصحراوى فى منتصف الطريق، مساء السبت، بسبب الحفر المتواجدة فى عدة أماكن على الطريق، بالقرب من منطقة بئر النص بطريق "مطروح - سيوة" وإصابة جميع ركاب السيارة، وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث للتعرف على ملابسات الحادث، وتبين أن السيارة بها 3 أفراد.

وعندما نزل الطبيب من سيارته ليؤدى واجبه الإنسانى خاصة وأنه ليس فى مهمة عمل، ولكنه كان على الطيق صدفه مسافر من سيوة إلى مرسى مطروح، وبغريزته كطبيب تطوع من تلقاء نفسه، وبفحصة الحادث كانت الإصابات ما بين جروح قطعية وكسور خفيفه ووقوع الحادث قبل مرور الطبيب عليهم بدقيقة واحدة، وشاء القدر أن يكون إستشارى العظام الطبيب الإنسان وليد محمود، متجهه إلى مطروح، وبالصدفه يضع الطبيب فى سيارته أداوات الإسعافات الأولية كطبيب وتمكن من إسعافهم بشكل سريع، وجميع كانوا فى ساعدة غامرة، وقدموا الشكر للطبيب المحبوب من أهل سيوة، وتواصلوا مع أهلهم مؤكدين لهم أنهم لا يريدون سيارة إسعاف، وأنهم بخير، ووصل إليهم أقاربهم مسافة السكة.

وما إن وصلوا واطمأنوا على مصابى الحادث لا يسعهم أن قدموا الشكر للطبيب استشارى العظام وليد محمود وظلوا يدعون له حتى غادر موقع الحادث وعادوا هم مع أهلهم فى سيارات إلى واحة سيوة محل إقامتهم.